В Москве арестована заместитель гендиректора АСВ

В Москве отправлена под стражу заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголеву. Во время работы в агентстве она курировала юридические вопросы.

ФСБ вменяет Долголевой соучастие в мошенничестве. Речь идёт о хищении денег от эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ. Изначально в деле фигурировала сумма ущерба в 200 млн руб., однако скоро размер ущерба может многократно возрасти, пишет "Ъ".

Долголева до 2015 г. работала в АСВ начальником отдела правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов. Затем стала заместителем, а в 2016-м – директором юридического департамента АСВ. В 2019 г. назначена заместителем генерального директора АСВ. Согласно последней опубликованной на сайте агентства декларации, годовой доход Долголевой в 2020 г. составлял 16,1 млн руб., её супруга – 2,8 млн руб.