Россияне не верят официальной инфляции – исследование

Россияне не доверяют официальной информации об инфляции в стране и с прохладой относятся к усилиям Центрального банка по борьбе с ростом цен, к таким выводам пришли аналитики ЦБ. Они исследовали инфляционные ожидания населения, которые традиционно выше официально озвучиваемой инфляции, пишет РБК.

В ЦБ отмечают, что ощущения россиян по поводу роста цен – важный фактор, который учитывается при решениях о размере ключевой ставки. При этом экономисты до сих пор спорят о том, насколько весом в реальности этот фактор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что в странах с устойчиво низкой инфляцией население верит в свои центральные банки и в то, что какие бы всплески инфляции не происходили – регулятор их поборет. В России же этого не происходит, любой признак возможного кризиса подхлестывает инфляцию.