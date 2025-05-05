Эксперты: Каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года

Каждый второй гражданин России столкнется с дипфейк-атакой до конца года.

Об этом заявили эксперты по искусственному интеллекту. Речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, однако в 2026 году ожидается рост дипфейк-звонков, когда с человеком будет разговаривать злоумышленник голосом знакомого. Если в 2024–2025 годах основное распространение получили фейковые видеокружки в мессенджерах и голосовые сообщения, то уже через год мошенники смогут в реальном времени имитировать разговор с "дочкой, попавшей в беду", или "коллегой, срочно требующим перевести средства". При этом современные дипфейки все сложнее распознать даже опытному пользователю.

При этом, в отличие от звонков, у которых есть определители номера и другие способы защиты, у голосовых сообщений и кружков нет возможности проверить их источник. Если раньше создание убедительных подделок требовало много времени и серьезных навыков, то теперь их можно производить гораздо быстрее и проще. Кроме того, отличить фейк от настоящих фото, видео или голоса уже сегодня сложно, а в будущем это станет практически невозможно, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия трансформирует различные статьи уголовного кодекса мерой наказания за преступления, совершенные с помощью дипфейка (фальшивого видеоизображения кого-либо).