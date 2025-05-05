Трамп не исключил срыв мирных переговоров по Украине

Заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом может оказаться невозможным.

Об этом телеканалу NBC News заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, за годы конфликта накопилось "очень много ненависти" как между руководством России и Украины, так и между военными.

Таким образом, мир между двумя странами может быть недостижим. При этом глава государства указал, что соглашение о перемирии может быть заключено в ближайшем будущем.

В российской армии с большой настороженностью наблюдают за переговорами России и США. В армии также понимают, что "идеальных результатов не будет, не будет формулы, которая устраивала бы всех".