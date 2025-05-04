В Москве взрыв и сильный пожар в многоэтажке, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в многоэтажке на улице генерала Тюленева в Москве, есть пострадавшие.

Baza сообщает о 10 пострадавших по предварительным данным. Еще 5 человек заблокированы на последнем этаже. На место выехали несколько бригад скорой помощи.

Судя по видео, которые публикуют Telegram-каналы, пожар охватил несколько комнат на верхнем этаже дома.

По данным ТАСС, из-за взрыва произошло обрушение между 8-м и 9-м этажами, горят две квартиры.

Mash уточняет, что из-за рухнувших перекрытий жильцы нескольких квартир заблокированы, не могут выбраться. Дом газифицирован. Спасатели устанавливают подъёмные механизмы, чтобы добраться до людей.

По сообщениям нескольких каналов, подъезд может полностью "сложиться" из-за повреждения перекрытий. Число пострадавших продолжает расти, официальных данных пока не поступало.

От МЧС на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники