Путин постоянно думает о преемнике. "Должен кто-то появиться"

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" признался, что постоянно думает о своем потенциальном преемнике.

"Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - сказал Путин.

"Должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - считает президент.