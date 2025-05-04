В аварии туристического автобуса, ехавшего в сторону Екатеринбурга, пострадали 12 человек

В аварии туристического автобуса в Пермском крае пострадали 12 человек. Об этом сообщает Коммерсант-Прикамье. По данным газеты, двое пострадавших госпитализированы. UralMash уточняет, что причиной аварии стала выбежавшая на дорогу собака - якобы водитель попытался избежать столкновения и в результате автобус слетел с дороги и перевернулся. По данным канала, госпитализированы четверо, еще восемь осмотрены медиками. Среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось о троих пострадавших.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным следователей, в автобусе находились 30 туристов, среди которых были и дети. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, они опрашивают свидетелей и пострадавших, собирают вещественные доказательства.

Прокуратура Суксунского района присоединилась к проверкам произошедшего. Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, изучается соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

Напомним, автобус с туристами улетел в кювет сегодня ночью. Авария произошла в Суксунском районе на 140 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. в 05.45 около деревни Шахарово водитель 44-летний водитель автобуса Ютонг не справился с управлением, допустив съезд в кювет с опрокидыванием. В прокуратуре отметили, что автобус двигался в направлении Екатеринбурга.