Члена ЦК КПРФ подозревают в серьезном ДТП в центре Тулы

Виновником ДТП в центре Тулы, предположительно, стал член центрального комитета партии КПРФ Дмитрий Дубовенко. Об этом сообщает Baza.

По словам очевидцев, Chevrolet Camaro гнал со скоростью около 150 километров в час, а за рулём находился Дмитрий Дубовенко. Источники Baza сообщают, что вскоре после аварии Дубовенко был доставлен в местную клинику, где у него были взяты анализы на алкоголь. По предварительным данным они показали, что Дубовенко был трезв.

По данным тульской полиции, накануне около 20.00 на проспекте Ленина возле остановки "Педуниверситет" Chevrolet Camaro под управлением мужчины 1987 года рождения вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Toyota Camry. 68-летняя пассажирка этой машины погибла на месте, 72-летний водитель в тяжелом состоянии направлен в больницу скорой помощи им.Ваныкина. Другие участники ДТП не пострадали

В столкновении оказались задеты еще два автомобиля, Lada Granta и Mercedes-Benz.

Mash уточняет, что после аварии Дубовенко оперативно закрыл свои страницы в соцсетях.