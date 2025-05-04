Туристы из Екатеринбурга вылетят в Дубай с опозданием на 7 часов. "Производственные причины"

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в эмират Дубай задерживается с вылетом на семь часов.

Согласно информации он-лайн табло аэропорта Кольцово, рейс был запланирован сегодня на 07.55, однако перенесен на 15.00

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что перенос рейса связан с производственными причинами. "Пассажирам рейса предоставляются все услуги согласно ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения за вынужденные неудобства", - отметили там.

Также в 15.00 вместо 13.00 вылетит рейс этой авиакомпании до Минеральных Вод, причины не уточняются.