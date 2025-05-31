31 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов сообщил, что более 250 тысяч деревьев высадят вологжане в рамках акции «Сад памяти»

Губернатор Вологодской области открыл сегодня главное мероприятие ежегодной международной акции «Сад памяти» в селе Горицы Кирилловского муниципалитета.

Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который инициировал Президент.

«Высадку деревьев приурочили ко всероссийскому мероприятию, посвященному празднованию 80-й годовщины Великой Победы. В этом году по всей стране высадят 27 миллионов саженцев в память об ушедших в Вечность в годы Великой Отечественной войны. Мы в регионе посадим более 250 тысяч деревьев на площади 167 гектаров. Продолжаем создание масштабного геоглифа «ПОБЕДА 80» в Кирилловском округе – добавим 250 сеянцев сосны обыкновенной», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В годы Великой Отечественной войны более 340 тысяч вологжан ушли на фронт, из них более 220 тысяч не вернулись, еще 221 тысяча человек погибли в тылу. Глава региона отметил, что этот подвиг необходимо знать, чтить и передавать память о нем следующим поколениям.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Акция «Сад памяти» – не только о великом прошлом страны, но и о сегодняшнем дне. Славим подвиг наших земляков, которые сражаются на линии боевого соприкосновения в ходе Специальной военной операции. Чтим память героев современности, ушедших в Вечность: контрактников, мобилизованных, добровольцев, сотрудников ЧВК. Продолжаем укреплять наши корни, работаем во благо великой России. Помним и гордимся», – подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников проходят в населенных пунктах, на землях лесного фонда всех муниципальных образований Вологодчины. Принять участие в международной акции вологжане также могут на сайте, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теги: сад памяти, георгий филимонов, деревья, вологжане


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