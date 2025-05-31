Картаполов: Украина рискует остаться без Сум, Харькова, Одессы

Украина при отказе от мирного урегулирования останется без Одессы, Сум, Харькова, Днепропетровска и ряда других территорий, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, каждый день отдаление дипломатического решения конфликта ухудшает условия для Киева, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал прогноз американского экономиста Джеффри Сакса.

Ранее профессор выразил мнение, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, если сейчас не согласится на мир.

На днях немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Владимир Зеленский фактически прервал свой визит в Германию и вернулся в Киев из-за наступления Российской армии в Сумской области. В последние несколько дней сообщается о продвижении российских войск в регионе и освобождении ряда сел. Военный аналитик Андрей Марочко сообщал, что на некоторых участках ВС РФ продвинулись более чем на десять километров.