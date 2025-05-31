В Свердловской области зафиксированы первые в этом сезоне лесные пожары

В Свердловской области 30 мая зафиксированы первые случаи природных пожаров в этом году, следует из сводки "Авиалесоохраны".

По данным ведомства, возгорания произошли на землях лесного фонда, охваченная огнем площадь составила 19 гектаров.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды, в том числе мангалы. Также нельзя сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы. Несмотря на это, за майские праздники было зафиксировано 280 нарушений особого противопожарного режима со стороны жителей.