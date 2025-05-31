Костромская семья с четверняшками благодаря областной поддержке переехала в новый большой дом

В 2024 году в семье Николаевых случилось неординарное событие - одновременно родились сразу четверо малышей - мальчики Николай и Леонид, девочки Любовь и Татьяна. Сейчас малышам уже 1 год и три месяца. В семье есть еще две старшие дочки. Люсия учится в 1 классе, Вера посещает детский сад.

И недавно большая семья из трёхкомнатной квартиры переехала в новый дом в Костромском районе. Приобрести новое просторное жилье помогла, в том числе, региональная поддержка - выплата на приобретение жилья при появлении третьего или последующего ребенка.

Чтобы семья Николаевых смогла получить семейный капитал по инициативе губернатора Сергея Ситникова были внесены изменения в региональное законодательство. Теперь воспользоваться соцподдержкой могут семьи, в которых одновременно на свет появились трое или четверо детей. Для них в законе исключено обязательное требование о нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

В преддверии Дня защиты детей поздравить многодетную семью с новосельем приехал губернатор Сергей Ситников.

«Галя, Володя, здравствуйте. Рассказывайте, как обжились?», - поприветствовал семью Николаевых глава региона.

«Очень старались успеть к вашему приезду. Мы очень рады, тут свежий воздух. Малыши растут. Места в новом доме для нас более чем достаточно. Можем теперь детей разделять на сон, чтобы они друг друга не будили, поэтому очень довольны», - рассказала Галина Николаева.

Сергей Ситников не только навестил многодетную семью, но и успел поводиться с маленьким Лёней, который сразу же заулыбался на руках у губернатора.

Многодетные родители поблагодарили Сергея Ситникова за меры поддержки.

«Выплата на приобретение жилья очень помогла, мы сразу перекрыли часть ипотеки. Получаем все пособия, ежемесячные выплаты. На любые наши просьбы или проблемы получаем поддержку - например, если есть необходимость, съездить в перинатальный центр в Ярославль, показаться врачам, все помогают организовать. Это для нас важно. Мы очень рады и благодарны Вам, Сергей Константинович», - сказала мама малышей.

Сергей Ситников рассказал, что он тоже из двойняшек, родились вместе с сестрой.

«Мы с сестрой двойняшки, знаю, каково это. Все одноутробные дети друг друга чувствуют даже дистанционно. С другой стороны - характеры разные», - рассказал Сергей Ситников.

Многодетная мама также рассказала главе региона, что большой помощью для семьи стал соцработник по присмотру за детьми, которого сразу после возвращения мамы с новорожденными домой выделили органы соцзащиты.

Семья Николаевых провела Сергею Ситникову небольшую экскурсию по приусадебному участку, где уже оборудовали несколько грядок, посадили овощи и цветы.

Родители малышей попросили помочь им с приобретением транспорта - в обычный пятиместный автомобиль вся большая семья уже не помещается. Сергей Ситников поручил проработать выделение для семьи восьмиместного микроавтобуса. И пожелал многодетной семье успехов в воспитании детей.

«Самое главное - чтобы все здоровы были, а дальше жизнь покажет», - отметил глава региона.

Костромская область – один из лидеров среди регионов страны по числу многодетных семей. Четверть детей в регионе, а это более 29 тысяч, воспитываются в многодетных семьях. Всего в области проживает 9144 многодетных семей. По итогам 2024 года Костромская область занимает первое место по суммарному коэффициенту рождаемости среди регионов ЦФО. По оценкам экспертов такие показатели – результат широкого спектра мер социальной поддержки для семей с детьми, которые внедрены регионом по решению губернатора.