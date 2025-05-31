В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще для 11 населенных пунктов

Власти Сумской области Украины расширили зону принудительной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Григоров, передает ТАСС.

30 мая он охарактеризовал обстановку в области как сложную из-за продвижения ВС РФ.

На сегодняшний день под принудительную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов региона.

Напомним, после полного освобождения Курской области президент РФ Владимир Путин сообщал, что ВС России уже работают над созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной.

26 мая Минобороны РФ сообщало об освобождении Владимировки и Беловодов в Сумской области. 28 мая ВС России взяли под контроль Константиновку в Сумской области.