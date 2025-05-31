В Приморье группу врачей обвиняют в продаже новорожденных за границу

В Приморском крае восьмерых медицинских работников частной клиники обвинили в торговле новорожденными детьми. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По версии следствия, группа врачей незаконно оформляла документы с ложными данными о бесплодии родителей и покупателей.

"Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу", — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, за рубеж в результате было продано 13 новорожденных за сумму свыше 53 млн рублей.

Фигуранты обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу"). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле 2020 года по делу о торговле детьми были арестованы или помещены под домашний арест восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников. Предполагаемый организатор схемы - гендиректор "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев – скрылся в Чехии.

Напомним, в январе 2020 года в квартире в подмосковном поселке нашли мертвым новорожденного мальчика. В июне в квартире в Москве обнаружили пятерых младенцев. Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией отправка задержалась.

СМИ писали, что бизнес по использованию суррогатных матерей для иностранных заказчиков, созданный 25 лет назад, был поставлен на поток. После возбуждения уголовного дела на десятках арендованных квартир остались няни с чужими детьми и суррогатные матери.