Атака БПЛА на жилые дома в Курской области: 14 человек пострадали

БПЛА попали в два пятиэтажных дома в Рыльске Курской области, пострадали семь человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из четырех человек, среди них дети 13 и 16 лет", — написал он ночью в Telegram-канале.

Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения, уточнил Хинштейн.

В результате атаки БПЛА на первом этаже дома загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. В соседнем доме беспилотник ударил по 3-му этажу, в одной из квартир также начался пожар. Выбито большое число окон, посечены фасады домов. Жителей эвакуировали, им предложено временное размещение, сообщил Хинштейн.

Кроме того, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, они самостоятельно обратились в больницу.

Утром в субботу Хинштейн сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. Уточняется, что среди пострадавших - еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести.