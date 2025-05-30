Путин поручил Правительству РФ разработать единые рекомендации для увековечивания памяти погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать единые рекомендации для увековечивания памяти погибших бойцов СВО, передает корреспондент Накануне.RU.
Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции", - говорится в документе.
Исполнить поручение власти должны до 1 сентября.