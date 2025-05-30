В Москву суд признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Ведомство считает, что авиакомпания злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади.

В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены - до ширины четыре сантиметра, что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.).

По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными.