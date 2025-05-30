Паслера избрали главой свердловской "Единой России"

Свердловские "единороссы" избрали врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера своим новым партийным лидером. Назначение на должность секретаря регионального отделения "Единой России" прошло 30 мая на конференции партии. Глава региона получил 189 голосов делегатов.

Паслер поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

"Мы партия большинства. Это большая ответственность. Мы с вами должны не только сохранить текущее положение партии, но и улучшить его. Об этом мы говорили на встрече с председателем "Единой России" Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он особо подчеркнул, что задачи партии и государства совпадают. Я с ним абсолютно согласен. Впереди у нас много содержательной работы на благо России, Свердловской области и наших земляков. Уверен, что вместе мы справимся и достигнем всех достигнутых целей, поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. За работу, коллеги", - сказал глава региона.

Он также выступил с речью, в которой рассказал о приоритетных задачах, которые необходимо решить в Свердловской области.

"Необходимо уделять внимание каждой нашей территории. Я сейчас обращаюсь к местным отделениям партии. Нужно разработать планы, стратегию по комплексному социально-экономическому развитию. В сельских территориях, малых городах должны быть все условия для комфортной жизни. Люди должны иметь работу, благоустроенные пространства, площадки для реализации творческого, спортивного потенциала детей. Начать эту работу возможно с закреплением врачей и учителей в данных территориях за счет строительства индивидуального жилья. По этому направлению мы должны срочно принимать меры", - сказал Паслер.

При этом он заявил, что в последние годы многое сделано по развитию комфортной среды, а "города и поселки преображаются".

Он сделал акцент на вопросе жилищно-коммунального хозяйства и допустил возможность объявить улучшение состояния этой сферы партийным проектом.

Не обошел стороной глава региона и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

"Мы создаем условия для социальной и медицинской реабилитации ветеранов, оказываем помощь в освоении новых профессий и дальнейшем трудоустройстве.

Необходимо к каждому случаю и к каждому человеку подходить индивидуально, без формализма относиться ко всем ситуациям", - добавил он.

Сегодня в Свердловской области реализуется 22 федеральных партийных проекта и один региональный, и по многим из них уже достигнуты определенные результаты, указал Паслер. Он напомнил о губернаторских выборах, которые пройдут в этом году, и намеченных на 2026 год выборах депутатов Госдумы. В этой связи, перед партией стоит задача получить абсолютное большинство мест в представительных органах. Паслер подчеркнул, что результат партии не может быть ниже федерального результата 2021 года.

"По одномандатным избирательным округам должна быть стопроцентная победа", - указал глава региона.

Отметим, что прежний лидер региональной "Единой России", бывший губернатор Евгений Куйвашев, ушел в отставку с поста в партии 28 марта. С тех пор о его новом трудоустройстве ничего неизвестно, в публичном пространстве он не появлялся, а в суде рассматривается дело чиновников из минЖКХ, по которому арестован и сам экс-министр Николай Смирнов.