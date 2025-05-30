30 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени задержаны подозреваемые в поджоге двух железнодорожных локомотивов

В Тюмени задержаны подозреваемые в поджоге двух железнодорожных локомотивов, сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступление было совершено в апреле. Его совершили двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, при этом их действия записывали на видео две девушки-студентки. Все они задержаны. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

Подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

"Предварительно установлено, что терактам предшествовало общение задержанных с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигуранты переводили на так называемые "безопасные счета" крупные суммы. Затем с ними связывались неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и специальных служб. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, они склоняли собеседников к совершению поджогов, в том числе под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще один случай был зарегистрирован 9 мая в Великом Новгороде. 22-летняя местная жительница рано утром попыталась поджечь одно из сооружений, предназначенных для проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

В полиции отмечают, что подобные примеры свидетельствую об активной работе украинских спецслужбы Украины в интернете для вербовки неопытных молодых людей на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не станут звонить через мессенджеры, требовать по телефону сообщить персональные данные или дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

Совершение преступлений под влиянием мошенников не является основанием для оправдания терроризма. За террористический акт законом предусмотрено минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а максимальным наказанием является пожизненное тюремное заключение.

Теги: мошенники, подозреваемые, поджог, локомотив, Ирина Волк


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