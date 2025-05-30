СКА оставил Ротенберга главным тренером, несмотря на провал сезона в КХЛ

Хоккейный клуб СКА уволил из совета директоров Александра Медведева и Романа Ротенберга – они были председателем и, соответственно, заместителем председателя СД. Отставка связана с провалом сезона в Континентальной хоккейной лиге. При этом Ротенберг (сын миллиардера Бориса Ротенберга) продолжит возглавлять тренерский штаб команды (хотя в таких случаях увольнение главного тренера – распространенная практика).

В сообщении клуба говорится: "С учётом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными".

Обновленный совет директоров клуба возглавит зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, гендиректором клуба назначен Никита Стеничкин.