Захарова: Делегация России представит в Стамбуле проект меморандума

Российская делегация представит проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 2 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российскую делегацию на очередном раунде переговоров с Киевом возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, добавила дипломат.

Делегация приедет "с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня", говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДА.

29 мая глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Он отметил, что Киев не против встреч с Россией и ожидает проект меморандума. Министр потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров.