Александр Глебов: инициированные главой региона меры поддержки нацелены на улучшение жизни людей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области прокомментировал итоги инвестиционного послания губернатора.

В Костроме проходит региональный экономический форум, который традиционно объединяет ведущих представителей промышленности, предприятий Костромской области, экспертов, руководителей деловых сообществ и органов власти. В рамках расширенного заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор Сергей Ситников представил инвестиционное послание. В частности, озвучены результаты принятых мер по поддержке предпринимательства, даны направления для разработки новых решений. Отмечено, что сегодня Костромская область занимает 5 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес.

"Увеличение численности предпринимателей в Костромской области говорит о том, что для малого и среднего предпринимательства созданы хорошие условия, чтобы бизнес развивался. Только в течение прошлого года были приняты четыре закона, которые направлены на развитие бизнеса. В том числе, малого и среднего предпринимательства. Действие закона 2012 года о спецрежимах продлено, также в него добавлены востребованные виды деятельности, такие как IT,обрабатывающие производства. Эти законы, инициированные губернатором, как раз и позволяют нашему бизнесу чувствовать себя более уверенно, чем в других регионах. У наших соседей ряд таких законов были отменены, а у нас - продлены и расширены", - прокомментировал Александ Глебов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области отметил высокую личную вовлеченность губернатора во взаимодействие с бизнесом, выстраивание партнерской модели взаимодействия.

"Чтобы развиваться, бизнес должен чувствовать, что он не одинок, понимать, что о нем знают, заботится и ему помогают. Роль губернатора в этом первостепенная. Сергей Константинович аккумулирует всю информацию, в том числе сам бывает на предприятиях. Дальше идёт анализ, выработка решений и с его подачи принятие этих решений, в том числе на законодательном уровне", - подчеркнул эксперт.

Александр Глебов отметил инвестиционное послание губернатора как очень конкретное, основанное на глубоком знании процессов экономики.

"Инвестиционное послание главы региона очень продуманное и конкретное. Оно направлено на развитие производства, промышленности, бизнеса, предпринимательства в Костромской области. По каждому пункту - это и точечная поддержка предприятий, которые готовы развиваться, это и вопросы, связанные с комфортной средой, которая создается для бизнеса, вопросы, связанные с развитием туризма. Они все напрямую перекликаются опять же с социальной составляющей жизни людей региона. Сергей Константинович особое внимание обратил на то, что все меры поддержки нацелены в конечном счете на улучшение жизни людей, работающих на предприятиях. Все взаимосвязано. Я по-хорошему впечатлен данным посланием. Видно, что за ним стоит кропотливая работа, продуманность и знание в целом экономики", - обратил внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей.