Александр Глебов: инициированные главой региона меры поддержки нацелены на улучшение жизни людей

30 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Александр Глебов: инициированные главой региона меры поддержки нацелены на улучшение жизни людей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области прокомментировал итоги инвестиционного послания губернатора.

В Костроме проходит региональный экономический форум, который традиционно объединяет ведущих представителей промышленности, предприятий Костромской области, экспертов, руководителей деловых сообществ и органов власти. В рамках расширенного заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор Сергей Ситников представил инвестиционное послание. В частности, озвучены результаты принятых мер по поддержке предпринимательства, даны направления для разработки новых решений. Отмечено, что сегодня Костромская область занимает 5 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес.

"Увеличение численности предпринимателей в Костромской области говорит о том, что для малого и среднего предпринимательства созданы хорошие условия, чтобы бизнес развивался. Только в течение прошлого года были приняты четыре закона, которые направлены на развитие бизнеса. В том числе, малого и среднего предпринимательства. Действие закона 2012 года о спецрежимах продлено, также в него добавлены востребованные виды деятельности, такие как IT,обрабатывающие производства. Эти законы, инициированные губернатором, как раз и позволяют нашему бизнесу чувствовать себя более уверенно, чем в других регионах. У наших соседей ряд таких законов были отменены, а у нас - продлены и расширены", - прокомментировал Александ Глебов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области отметил высокую личную вовлеченность губернатора во взаимодействие с бизнесом, выстраивание партнерской модели взаимодействия.

"Чтобы развиваться, бизнес должен чувствовать, что он не одинок, понимать, что о нем знают, заботится и ему помогают. Роль губернатора в этом первостепенная. Сергей Константинович аккумулирует всю информацию, в том числе сам бывает на предприятиях. Дальше идёт анализ, выработка решений и с его подачи принятие этих решений, в том числе на законодательном уровне", - подчеркнул эксперт.

Александр Глебов отметил инвестиционное послание губернатора как очень конкретное, основанное на глубоком знании процессов экономики.

"Инвестиционное послание главы региона очень продуманное и конкретное. Оно направлено на развитие производства, промышленности, бизнеса, предпринимательства в Костромской области. По каждому пункту - это и точечная поддержка предприятий, которые готовы развиваться, это и вопросы, связанные с комфортной средой, которая создается для бизнеса, вопросы, связанные с развитием туризма. Они все напрямую перекликаются опять же с социальной составляющей жизни людей региона. Сергей Константинович особое внимание обратил на то, что все меры поддержки нацелены в конечном счете на улучшение жизни людей, работающих на предприятиях. Все взаимосвязано. Я по-хорошему впечатлен данным посланием. Видно, что за ним стоит кропотливая работа, продуманность и знание в целом экономики", - обратил внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Теги: Серегй Ситников, Александр Глебов, уполномоченный, омбудсмен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.05.2025 12:57 Мск "Все, что делаем – мы делаем для людей" - Сергей Ситников представил инвестиционное послание на Костромском экономическом форуме

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети