По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубов газа

"Газпром" поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай первые 100 млрд куб. метров газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Всего же в рамках контракта – крупнейшего за всю историю отрасли – предусмотрена поставка более чем 1 трлн кубометров газа.

Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – "Дальневосточному", добавил Миллер.

Сейчас мощность "Силы Сибири" не полная: проектный объем поставок составляет 38 млрд куб. метров в год, выйти на нее планируется в 2027 году.