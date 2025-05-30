СМИ узнали содержание проекта меморандума Украины

Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, утверждает газета New York Times. Издание ссылается на украинского чиновника.

Согласно проекту меморандума, мониторинг будет осуществляться международными партнерами, пишет газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проекты российского и украинского меморандумов о прекращении военных действий публиковаться не будут.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности украинской делегации посетить встречу с Россией в Стамбуле на следующей неделе.