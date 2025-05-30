Костромичам - участникам СВО помогут открыть свой бизнес

С первых дней проведения специальной военной операции Костромская область оказывает масштабную помощь военнослужащим и их близким в тылу.

Так, по инициативе губернатора Сергея Ситникова регион одним из первых в стране разработал комплексную программу поддержки участников СВО и членов их семей, которая включает в себя медицинскую помощь, психологическую, юридическую помощь, меры социальной поддержки.

Также оказывается серьезная поддержка в процессе социализации участников спецоперации в мирной жизни, в частности, помощь в обучении и трудоустройстве.

В Костромской области реализуется проект «Герои44» - это региональный аналог федеральной кадровой программы «Время героев». В рамках программы по итогам обучения ветераны получат компетенции, необходимые для управленческой работы в государственных и муниципальных органах, а также в организациях различной сферы деятельности.

Администрация Костромской области и Российская академия народного хозяйства и государственной службы уже подписали соглашение о взаимодействии, которое включает, в том числе, разработку и реализацию программы профессиональной переподготовки участников проекта.

Сегодня во время оглашения Инвестпослания губернатор Сергей Ситников поручил разработать программу индивидуального сопровождения участников спецоперации, желающих реализовать себя в бизнесе.

«В области сложилась успешная практика вовлечения в бизнес молодежи, женщин. Предлагаю расширить эту практику на участников спецоперации и разработать программу индивидуального сопровождения наших героев, желающих реализовать себя в бизнесе. Это должно быть полноценное обучение основам предпринимательства, комплексные решения по востребованным сферам деятельности, помощь в регистрации, подачи заявок на государственную поддержку», – сказал Сергей Ситников.