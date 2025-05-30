В Костромской области разработают комплексную программу использования беспилотных систем

В инвестпослании, которое губернатор Костромской области Сергей Ситников огласил на Костромском экономическом форуме, он отметил, что модернизация производства предполагает внедрение новых процессов и автоматизированных решений.

«Использование дронов в сельском и лесном хозяйстве, логистике и на складах, а также в охране порядка, проведении спасательных работ позволит значительно ускорить все технологические процессы и оптимизировать затраты. Для нашей области с учетом ее малосельности и большой протяженности внедрение автоматизированных технологий в логистике особенно актуально», - отметил Сергей Ситников.

Губернатор поручил департаменту экономического развития региона разработать комплексную программу использования беспилотных систем в народном хозяйстве, в которую предстоит включить механизмы подготовки и переподготовки кадров, стимулирования производства и использования беспилотных систем.

На данный момент в Костромской области наиболее активно беспилотные БПЛА применяются для обеспечения контроля пожарной обстановки в лесах. Также проводится авиапатрулирование лесных массивов. В 2024 году в рамках реализации президентского национального проекта регион заключил контракт на приобретение 37 единиц современных беспилотных авиационных систем. Всего на эти цели направлено 55,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском администрация Костромской области и компания «Аэромакс» подписали стратегически важное для региона соглашение о развитии и использовании беспилотных авиационных систем. Сейчас принимаются решения для широкого внедрения беспилотных авиационных систем в решении приоритетных задач в лесном хозяйстве и АПК региона, обеспечения безопасности жителей.