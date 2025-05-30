Путин "принципиально "за" встречу с Зеленским и Трампом – Кремль

Президент России Владимир Путин принципиально согласен на переговоры на высшем уровне с США и Украиной.

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он „за“ контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Так в Кремле прокомментировали предложение турецкого лидера Эрдогана о проведении трехстороннего саммита Трамп-Путин-Зеленский в Турции.

Ранее за переговоры в таком формате высказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Песков добавил, что проекты российского и украинского меморандумов о прекращении военных действий публиковаться не будут.