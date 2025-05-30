Россияне замечают психологические проблемы у персонажей классических сказок

Абсолютное большинство россиян (92%) отмечают наличие психологических проблем у персонажей классических сказок. Таковы результаты опроса, проведенного платформой "Литрес".

Хуже всего дела обстоят с женскими персонажами. 77% респондентов отметили, что сказки создают ложное восприятие норм женского поведения. 68% видят в сказках воспитание чувства жертвы. 62% полагают, что там есть навязывание патриархальных ценностей. Наконец, почти треть (30%) уверены, что подобная литература токсична и формирует неправильные установки, убеждения и модели поведения, передает ТАСС.

Также пользователи составили рейтинг самых токсичных сказок: в него попали "Золушка", "Русалочка", "Морозко", "Дюймовочка" и "Красавица и Чудовище".