Сергей Ситников представил инвестиционное послание на Костромском экономическом форуме: Все, что делаем – мы делаем для людей

В Костроме проходит региональный экономический форум. В нем принимают участие представители ведущих промышленных малых и средних предприятий региона, эксперты, руководители деловых объединений и органов власти.

Сегодня в рамках рабочей программы форума прошло расширенное заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором губернатор Сергей Ситников представил инвестиционное послание.

«2025 год – год окончания первой четверти 21 века. По историческим меркам 25 лет - срок не такой и большой, не такой долгий. Но он выпал на период коренных перемен, преодоления многочисленных вызовов. Российская Федерация вынуждена отстаивать свой суверенитет, трансформировать внешнеэкономическую повестку, перестраивать процессы государственного управления», - отметил глава региона.

Сергей Ситников подчеркнул, что вся та работа, которую сегодня проводят органы власти и предприятия по развитию экономики, направлена на благо людей. Инвестируя в инфраструктуру, масштабируя производства, увеличивая выпуск продукции регион инвестирует в человеческий капитал, отметил губернатор.

За последние 12 лет в экономику области привлечено порядка 400 млрд рублей, причем более 80% из них приходится на частные инвестиции. Костромская область за этот период четыре раза входила в пятерку лидеров ЦФО по темпам роста инвестиций в основной капитал.

Сергей Ситников отметил успехи крупнейших инвесторов, таких как Костромская ГРЭС, Газпромтрубинвест, «Сегежа», «Свеза», «Свисс Кроно», «Костромской завод автокомпонентов», «Галичский автокрановый завод», «Ювелит», «Алькор». Благодаря работе этих предприятий, на протяжении многих лет Костромская область входит в ТОП субъектов по объему производства электроэнергии, фанеры, ДВП и ДСП, подъемных кранов, деталей цилиндро-поршневой группы, стальных труб, ювелирных изделий.

По словам главы Костромской области, ускоренные темпы инвестиционной активности напрямую влияют на результаты экономического развития региона. По итогам 2023 года индекс физического объема валового регионального продукта достиг исторического максимума за последние 10 лет и составил 105,8%. Число высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 32,5 тысячи или 36%. Рост собственных доходов бюджета в 3,8 раза позволил расширить меры социальной поддержки граждан, нарастить инвестиции в инфраструктуру.

С 2019 года в регионе появилось более 1200 новых и обновленных объектов в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, экономики и туризма, жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктур, которыми могут воспользоваться жители и гости региона.

«С бизнесом мы выстроили модель взаимодействия как равных партнеров. Вместе с вами адаптировали и совершенствовали нормативно-правовую базу, на основании ваших потребностей трансформировали и расширяли направления государственной поддержки. Мы держим свое слово и выполняем взятые на себя обязательства. В свою очередь рассчитываем, что бизнес будет ответственно осуществлять свою деятельность в регионе, заботиться о своих сотрудниках, честно уплачивать налоги, выполнять все требования природоохранного законодательства», - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.