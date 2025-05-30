Россияне отпраздновали 80-летие Победы сдержаннее, чем 70-летие

Россияне отпраздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне гораздо сдержаннее, чем 70-летие (в 2015 году), такие выводы можно сделать из опроса фонда "Общественное мнение".

Telegram-канал Алексея Шаравского "Опросы и замеры" сравнивает социологию двух десятилетий. Так, в 2025 году 22% респондента участвовали в массовых мероприятиях. Десять лет назад – 34%. В этом году в акции "Бессмертный полк" участвовали 11% респондентов, в 2015 году – 18%.

Также в два раза увеличилось число тех, кто не посмотрел парад: сейчас таких почти треть (31%), в 2015-м году – только 13%.