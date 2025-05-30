Инженер по ошибке запустил сирены в Перми

В Перми постановлением Мирового судьи Ленинского района инженер привлечен к административной ответственности в виде штрафа за запуск сирен оповещения населения по ошибке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел еще 24 января 2024 года. Компания "Администрация Камводпуть" вместе с организацией, занимающейся обслуживанием региональной системы оповещения населения Пермского края, проводила технические работы по интеграции локальных и региональных систем оповещения. Инженером "Компания Технопол" случайно был активирован тестовый запуск сирен С-40, вызвав ложный сигнал тревоги.

13 марта Главным управлением МЧС России по Пермскому краю составлен протокол по ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, в связи с нарушениями Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся дважды в год, и население заранее уведомляется о датах проверок через СМИ. Учебные сигналы сопровождаются соответствующими голосовыми сообщениями, в реальных ситуациях информация будет дополняться информацией о характере угроз.