МЧС: На модернизацию российских бомбоубежищ нужны миллиарды

Чтобы модернизировать систему гражданской обороны в России понадобятся 155 млрд руб., заявил министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков.

"Важно, чтобы люди понимали необходимость убежищ и укрытий, даже если сейчас они кажутся ненужными", - сказал министр.

Он восхитился той системой ГО и ЧС, которая существовала в СССР, назвал ее "грандиозной" и предложил на нее равняться, поскольку та система "строилась абсолютно верно".

Одним из первых шагов по реорганизации системы станет промышленное производство блок-модульных защитных сооружений, также будут тестироваться новые средства защиты.