Очередную партию помощи на сумму более 8,3 млн рублей отправят из Вологодчины в зону СВО

Губернатор Вологодской области сообщил об очередном гуманитарном грузе, сформированном Правительством региона совместно со специалистами областной Противопожарной службы, который отправят бойцам на СВО..

«Продолжаем поддерживать наших лучших людей – Героев-соотечественников, которые прямо сейчас повторяют ратный подвиг великих предков на передовой. По запросам воинских подразделений подготовили новую партию оборудования, техники и снаряжения для наших воинов. Отправим два транспортных средства, 15 квадрокоптеров, три усилителя сигнала, 22 шины, 50 канистр и катер. Все это крайне востребовано для эффективного выполнения боевых задач и приближения долгожданной Победы», – сказал Георгий Филимонов.

В целом Правительство Вологодской области направило уже свыше 6 млрд рублей на поддержку участников Специальной военной операции и членов их семей.

На Вологодчине действуют более 40 мер господдержки для бойцов и их близких в тылу, две из которых ввели недавно. Среди новых – ежемесячная выплата детям воинов, обучающимся очно в средних профессиональных образовательных учреждениях и вузах, в размере двух тысяч рублей и компенсация до 50 тысяч рублей стоимости обучения детей военнослужащих в областных вузах по очной форме обучения.

Перечень мер регулярно пополняется, подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена в едином буклете на сайте областного Правительства. Консультационную поддержку можно получить по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы.