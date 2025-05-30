Киев заявил о готовности к переговорам с Москвой 2 июня в Стамбуле

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить встречу с Россией в Стамбуле на следующей неделе, передает AFP.

В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара сейчас ведет с Киевом консультации по второму раунду переговоров 2 июня. По словам дипломата, на второй встрече речь может пойти о согласовании технических деталей по урегулированию конфликта, после чего можно будет говорить о встрече глав государств в том или ином формате, передает РИА Новости.

Ранее МИД России заявил, что предложил Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый этап консультаций прошел 16 мая.