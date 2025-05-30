30 Мая 2025
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Образование В России Томская область
Фото: Накануне.RU

В Томской области ввели выплаты учителям 500 тысяч рублей

В Томской области принят закон, направленный на преодоление нехватки учителей в школах. Они могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей при соблюдении ряда условий.

Для этого в школе надо работать минимум на одну ставку не менее трех лет, а также не получать выплаты по программе "Земский учитель". Кроме того, претенденты должны не иметь жилья на территории того муниципального образования, где они работают. Потому что 500 тысяч можно использовать только в целях улучшения жилищных условий: покупки жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; погашения ипотеки; завершения строительства дома; участия в долевом строительстве. При этом учитель должен отработать в школе после этого минимум 5 лет.

Планируется, что внимание будет уделяться достижениям учителя и успехам его учеников, а еще предмету, который учитель преподает. Как это будет учитываться и на что влиять, пока неизвестно. Региональные власти определят перечень критериев для отбора педагогов.

Эта мера вряд ли хоть сколько-нибудь поможет сократить нехватку учителей в регионе. Они работают в среднем примерно на 1,7 ставки, а зарплата мизерная. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата учителя в регионе в первом полугодии 2024 года составляла 68 тысяч. В расчет на одну ставку на руки выходит едва ли больше 35 тысяч, что очень мало.

Теги: учителя, выплаты, школа


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