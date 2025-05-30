Зеленский перенес День защиты детей на Украине на 20 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский перенес празднования Дня защиты детей. Теперь он будет отмечаться не 1 июня, а 20 ноября – во Всемирный день ребенка.

В указе президента говорится, что решение принято с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, "усиления и объединения усилий…, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка…".

1 июня – Международный день защиты детей, его установил в ноябре 1949 года в Париже конгресс Международной демократической федерации женщин. Также День защиты детей традиционно ассоциируется с окончанием учебного года и началом календарного лета и каникул.

20 ноября – Всемирный день ребенка - праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала ввести всем странам. Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, которые каждое государство признает для себя целесообразным.