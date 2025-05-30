30 Мая 2025
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Образование Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что учебные заведения Вологодчины готовы обучить более тысячи IT-специалистов

Губернатор Вологодской области рассказал о количестве доступных бюджетных мест по перспективным цифровым направлениям, которые подготовили учреждения образования региона для абитуриентов в новом 2025-2026 учебном году.

«Развиваем сферу информационных технологий, укрепляем отрасль квалифицированными, талантливыми и креативными кадрами. 404 бюджетных места для будущих специалистов, готовых внедрять инновации на Вологодчине, предлагают два наших крупных вуза – Вологодский и Череповецкий государственные университеты. Еще 650 человек готовы обучить колледжи и техникумы региона. За специалистами IT-cферы стоит будущее, а мы, в свою очередь, продолжим создавать для них новые возможности и траектории роста», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В частности, в ЧГУ доступны 125 бюджетных мест на направление подготовки «Программная инженерия», 36 мест – на «Информационную безопасность», 22 места – на «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», по 20 мест – на «Прикладную математику и информатику», «Мехатронику и робототехнику», 15 мест – на «Автоматизацию технологических процессов и производств». 

Еще 15 мест в Череповецком госуниверситете готовы для будущих магистров программы «Имитационное моделирование производственных процессов» направления подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств».

Вологодский госуниверситет подготовил по 25 бюджетных мест для будущих специалистов следующих направлений: «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика» и «Программная инженерия». 

Кроме того, по 13 мест в ВоГУ доступны для магистров профилей «Информационное и программное обеспечение распределительных систем» и «Интеллектуальные системы и сети» направлений «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии» соответственно.

Студенты в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По программам СПО ждут 250 мест в Вологодском колледже связи и информационных технологий, 75 мест – в Университетском колледже ВоГУ, по 50 мест – в Череповецком металлургическом колледже и Великоустюгском многопрофильном колледже. Помимо прочего, по 25 бюджетных мест доступны в Череповецком лесомеханическом техникуме имени В.П. Чкалова; Череповецком химико-технологический колледже; Вологодском строительном колледже; Вологодском кооперативном колледже; Вологодском техникуме железнодорожного транспорта; Вологодском техническом колледже; Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже; Тотемском политехническом колледже; Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме.

Абитуриенты могут обратиться за консультацией и посетить дни открытый дверей в учебных заведениях. Подробная информация доступна на сайтах образовательных организаций, а также в специальном навигаторе портала «Госуслуги».

Теги: георгий филимонов, IT-специалисты, вузы, техникумы вологодчины


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