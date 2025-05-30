В российских городах-миллионниках работодатели предлагают зарплаты в среднем в 59-100 тысяч рублей

В российских городах-миллионниках работодатели этой весной предлагали зарплаты в широком диапазоне 59-100 тыс. руб. Естественно, Москва лидирует по размеру зарплат в абсолютных числах, но по динамике прироста в годовом выражении ее опережают Омск и Казань, передает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Так, в столице медианная зарплата (половина зарплат ниже этой цифры, половина – выше) составляла этой весной 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 84,6 тыс. руб. Также в топе оказались Уфа, Екатеринбург и Красноярск с медианной зарплатой на уровне 75 тыс. руб.

Исследователи отмечают, что в Москве медианное зарплатное предложение совпадает с медианной ожидаемой зарплатой (ее указывают в резюме соискатели). А вот в Петербурге уже соискатели хотят получать примерно на 2 тыс. руб. больше медианной зарплаты.