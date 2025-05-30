Вступил в силу закон о штрафах за требование биометрии

30 мая вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым компании начнут штрафовать, если они откажутся обслуживать граждан, которые не сдают биометрию.

За такое правонарушение накажут штрафом: должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юридических - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Закон, принятый 30 ноября 2024 года, направлен на ужесточение административной ответственности в сфере обработки персональных данных. Согласно закону, биометрия не может быть обязательной нигде. Ее не могут требовать ни госорганы, ни банки, ни другие организации.

На днях Минцифры заявило, что не рассматривают возможность сделать биометрию обязательной при использовании портала госуслуг. Для борьбы с мошенниками, получающими доступ к учетной записи на портале, рассматривается изменение схемы смены пароля. Пользователи же, зарегистрированные в Единой биометрической системе, смогут после биометрической идентификации по своему желанию менять пароль.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская призывает граждан не торопиться сдавать биометрию, что, по ее мнению, опасно. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе. И в итоге однажды сданные биометрические людей данные наверняка будут украдены с печальными последствиями для человека.