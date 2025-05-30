США не планируют посылать делегацию на переговоры РФ и Украины 2 июня

США не планируют направлять делегацию на переговоры между Россией и Украиной, которые могут состояться 2 июня в Стамбуле, сообщает журнал Atlantic.

При этом отмечается, что американский президент Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.

Состав делегации России на переговорах с Украиной не изменится, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.