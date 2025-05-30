В Екатеринбурге почти на 50 участках дорог установят дополнительные камеры

В столице Урала на 49 участках дорог усилят мониторинг за движением транспорта.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", в городе установят дополнительные камеры видеонаблюдения и детекторы транспорта. Это будет сделано до 15 октября.

"Это нужно для того, чтобы контролировать потоки транспорта на этих участках, тем самым предотвращая скопление пробок. Больше всего камер установят на проспекте Ленина и на выезде из Академа", - отмечает канал, который связывают с городской администрацией.

Посмотреть места установки дополнительных камер можно на специальной карте.

Ранее в мэрии Екатеринбурга назвали дату прибытия в город первых автобусов-гармошек вместимостью более 150 пассажиров.