В ВСУ пропали без вести 400 тыс. солдат

Общее число пропавших без вести украинских военнослужащих превысило 400 тыс. человек. Эту цифру назвал бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Как пишет обозреватель Борис Рожин, который первым обратил внимание на это заявление, безвозвратные потери в несколько сотен тысяч человек ни для кого секретом не были, но они ценны тем, что их признали в Киеве. Среди них могут быть дезертиры и пленные, но подавляющее большинство из них погибшие. Киевский режим заинтересован в том, чтобы объявлять погибших пропавшими без вести, так как в этом случае семье можно ничего не платить.

Военкор Александр Коц отмечает, что это данные Международного Красного Креста. По состоянию на апрель этого года в организацию обратились родственники 400 тыс. пропавших без вести украинцев.

А обозреватель Юрий Подоляка считает, что для армии в 800 тыс. человек это огромная цифра. К ней можно добавить и 200 тыс. дезертиров.

