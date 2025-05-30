В Тюменской области заключен комплексный договор на технологическое присоединение к тепловым сетям

Впервые в Тюменской области заключен комплексный договор на технологическое присоединение к тепловым сетям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Единый договор на подключение объектов к сетям теплоснабжения УСТЭК заключили сразу семь организаций, среди которых крупные застройщики и концессионер, реализующий проект строительства межуниверситетского кампуса в городе Тюмени

"Это уникальный опыт. Планируемые к строительству коммуникации позволят обеспечить большой район от ул. Алебашевской до озера Круглое необходимым количеством ресурсов для перспективы её развития. Это большая работа, которая имеет эталонный аспект, потому что в практике такого ещё не было. Мы, решая несколько задач по обеспечению одной территории, решаем задачу развития всего района", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Для обеспечения теплом перспективных объектов строительства планируется: прокладка теплотрассы от магистрали по ул. Дамбовской через Туру, переход через ул. Мельникайте в створе ул. Т. Кармацкого.

Работы запланированы уже в 2025 году.

Межуниверситетский кампус в Тюмени строится в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".