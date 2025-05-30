В Екатеринбурге прошли учения по спасению людей с помощью дронов

В Екатеринбурге научились спасать людей во время пожара с помощью дронов. Результаты учений по отработке эвакуации из высотного здания представили на конференции "HORIZON 2025: Дроны и люди", которая проходила 28-29 мая в технопарке высоких технологий "Университетский" при поддержке правительства Свердловской области.

Накануне специалисты ООО "Лаборатория будущего" совместно с экспертами МЧС провели серию учений на строящемся 30-этажном жилом доме в микрорайоне Уктус. Площадку для испытаний предоставил крупнейший девелопер региона – "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в ходе испытаний была отработана технология доставки средств индивидуальной защиты на 24-й этаж с помощью дронов – в условиях пожара это позволяет увеличить время безопасного нахождения людей в задымленном помещении. Также дрон доставил рацию, с помощью которой специалисты МЧС объяснили порядок использования снаряжения и подготовки к спуску.

Второй БПЛА доставил спасательное оборудование (веревки, крепления) для организации эвакуации. Страховка была перекинута через крышу дома и надежно закреплена, а пострадавшие благополучно спущены на землю с 23 этажа.

С видеофиксацией учений ознакомился замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

"По поручению главы региона Дениса Паслера мы активно работаем над задачами национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которые связаны прежде всего с гражданским применением дронов. В Свердловской области утверждена программа развития БАС до 2030 года, и сферы их применения постоянно расширяются. Отдельная благодарность нашему производителю дронов "Лаборатория будущего", который предложил и отработал совместно со специалистами МЧС и застройщиком сложный сценарий по спасению людей при пожаре в высотном здании. Дальнейшее развитие таких направлений работы беспилотников поможет проектировать более защищенные здания, оперативно контролировать стройки, снижать риски и, самое главное – повышать безопасность и качество жизни людей", - рассказал Зеленкин.

"Как разработчик инновационных беспилотных решений, мы убеждены, что дроны уже сегодня могут играть ключевую роль в спасении людей, в том числе при эвакуации из высотных зданий. Современные беспилотники способны не только эффективно помогать МЧС, но и стать важным элементом безопасности в городской среде", - прокомментировал заместитель директора компании "Лаборатория будущего" Илья Шевелев.

"Появление новых технологий в сфере пожарной безопасности всегда является дополнительным драйвером развития архитектурной и инженерной мысли, открывает новые возможности для развития городов. Когда несколько лет назад мы впервые проектировали в Екатеринбурге жилые дома высотой сначала 27 этажей, а далее 37 этажей, 42 этажа, то во всех случаях плотно работали с экспертами МЧС именно в сфере обеспечения мер пожарной безопасности, в том числе для уникальных объектов. Мы всегда готовы содействовать научному сообществу в отработке применения новых технологий в строительной отрасли", - отметил директор дивизиона строительства ГК "Атомстройкомплекс" Константин Миляев.

За помощь в проведении учений организаторы "HORIZON 2025: Дроны и люди" вручили представителям "Атомстройкомплекса" благодарственное письмо.