В России могут создать единый реестр курьеров

В России может появиться единый реестр курьеров. Такую идею высказали в Совете Федерации.

Сенатор Артём Шейкин написал обращение в Минтранс РФ. В документе – просьба политика выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения. Копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным сервиса SuperJob, в Москве курьерам предлагают зарплату на 19% выше, чем специалистам с высшим образованием. В настоящее время курьеры могут зарабатывать около ₽130 тыс., в то время как люди с дипломом получают приблизительно ₽105 тыс. За последний год зарплаты курьеров в столице увеличились на 41%.