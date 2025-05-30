30 Мая 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде рассказали о теме возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Москва и Киев могут обсудить на переговорах в Стамбуле вопросы демилитаризации Украины.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, данный вопрос – одно из базовых положений. "Все аспекты, которые являются актуальными для нашей страны и в целом для международной ситуации, будут обсуждаться", — заявил сенатор.

Как заявил проректор Дипломатической академии Олег Карпович, в рамках следующего раунда переговоров, если Киев его не сорвет, российские представители будут проводить прежнюю линию.

"Москва добивается выполнения четких и недвусмысленных условий, ранее сформулированных президентом. Наша главная цель — устранение глубинных причин конфликта, недопущение его рецидива", — отметил он, сообщают "Известия".

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.

Теги: Украина, Россия, переговоры


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