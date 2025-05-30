В России увеличился размер штрафов за нарушения в области персональных данных

В России с 30 мая повышается размер штрафов за нарушения в области персональных данных.

Кроме того, вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные утечки – в размере 1-3% от оборота. Если передача данных затронула от 1 тыс. до 10 тыс. граждан, штраф для физических лиц составит 100-200 тыс. руб., для должностных лиц – 200-400 тыс. руб., а для организаций и ИП - от 3 млн до 5 млн руб.

Если утечка информации затронула от 10 тыс. до 100 тыс. граждан, размер штрафа составит 200-300 тыс. руб. для физлиц, 300-500 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 млн до 10 млн руб. для организаций и ИП.

Штраф за нарушение, затрагивающее данные более 100 тыс. граждан, составит от 300 тыс. до 400 тыс. руб. для физлиц, от 400 тыс. до 600 тыс. руб. для должностных лиц, и от 10 млн до 15 млн руб. для организаций и ИП, сообщает РИА "Новости".