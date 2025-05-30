Минтранс хочет запретить перевозку детей в дешевых заменителях автокресел

Министерство транспорта России собирается запретить использование при перевозке детей дешевых заменителей автокресел и бустеров.

Об этом следует из поправок к правилам дорожного движения. В настоящее время ребенка до семи лет предписано возить в машине в детском удерживающем устройстве, однако этот термин в правилах не раскрыт, что позволяет некоторым родителям обходиться дешевыми заменителями автокресел и бустеров, которые не обеспечивают безопасность. Это приводит к тому, что дети либо выпадают из них, либо получают травмы, если ремень расположен неправильно и проходит по шее и животу. При этом де-юре такие изделия являются детским удерживающим устройством, что подтверждается сертификатами, с которыми они продаются. Это позволяет избежать штрафа.

В Минтрансе озабочены такой практикой и хотят закрыть данную лазейку. Для этого в ПДД вводится термин "детская удерживающая система (устройство)" — под ним будет пониматься "конструкция", предназначенная для перевозки детей.

В ПДД будет прописан запрет на лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы, сообщает "Коммерсант".