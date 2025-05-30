Стало известно о согласии ХАМАС и Израиля на перемирие в Газе

ХАМАС и Израиль договорились о перемирии на 60 дней в секторе Газа.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ближайшие часы о достижении договоренностей объявит президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что американская сторона согласовала предложение о перемирии с Израилем, после чего направила его ХАМАС.

Новое предложение спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа предусматривает освобождение ХАМАС десяти живых израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня.

Ранее кабинет министров Израиля одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает в себя расширение территории под контролем израильской армии, перемещение на юг сектора гражданского населения, лишение участников ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по командным пунктам боевиков.